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Коммерсантъ FM
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Самолеты подключатся к Wi-Fi

В чем сложность внедрения интернета на рейсах российских авиакомпаний

Во всех российских самолетах должен появиться Wi-Fi, но только через четыре года. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Прежде он сообщал, что первые спутники для интернет-соединения на борту будут запущены в 2026 году, а к 2030-му их должно быть больше 700 штук. Реалистичны ли эти планы? И сколько может стоить такой проект?

Член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков отмечает, что техническое оснащение каждого самолета обойдется минимум в 1 млн руб., а после доработки борт не сможет покидать территорию России: «Технически проблем с подключением воздушных судов к интернету и раздачей Wi-Fi в салоне нет. Но интернет очень дорогой, потому что получать его в полете можно только со спутника. И коммерческая модель не совсем ясна. Готовы ли пассажиры платить несколько тысяч рублей за Wi-Fi в полете? Наверное, те, кто летит далеко, да, но я не уверен, что пассажиры российских рейсов согласятся платить тысячи за подключение к Wi-Fi.

Проблема в том, что нужна сертификация, потому что включение в самолет любого оборудования, которое не предусмотрено производителем, требует согласования. И с этим, конечно, с учетом санкций могут возникнуть проблемы. У компаний Boeing и Airbus есть внутрироссийские нормы, которые позволяют такого рода операции делать без согласования.

Но если это будет сделано, то вряд ли такой самолет выпустят за рубеж, даже в дружественные страны. Но по России судна, модифицированные таким образом, летать смогут, и непонятно, почему надо ждать 2028 года.

Говоря о стоимости, сейчас Wi-Fi можно забирать с обычных спутников связи. Если будет запущена новая группировка низкоорбитальных спутников, я затрудняюсь оценить ее стоимость. Но оборудование Wi-Fi для одного самолета будет стоить в пределах 1-2 млн руб.».

Многие международные компании давно внедрили подключение к интернету в самолетах. Такая услуга есть, например, у Air France, Emirates, Lufthansa и других. Изначально опция вводилась на дальних рейсах, однако постепенно ее распространяют и на короткие внутренние перелеты, отмечает главный редактор портала для авиапассажиров frequentflyers.ru Илья Шатилин: «Использовать услуги зарубежных спутниковых провайдеров теперь по понятным причинам невозможно. Но зарубежные авиакомпании даже на коротких внутренних рейсах предлагают такую услугу.

Как авиакомпании могут справиться с нехваткой запчастей и самолетов

В общем-то, в последнее время это становится повседневностью. Некоторые компаний предлагают Wi-Fi бесплатно, где-то это стоит несколько долларов или евро за какой-то базовый доступ в интернет. В Америке практически на всех рейсах есть Wi-Fi, но там не спутниковая сеть, а наземные станции, которые направлены, соответственно, в небо и покрывают практически всю континентальную территорию США, поэтому это еще и дешево».

В 2018-м «Аэрофлот» уже пытался внедрить подключение к Wi-Fi на борту. Опция была доступна в нескольких самолетах. Однако в 2022-м авиакомпания лишилась этой функции из-за санкций. Тогда перевозчик использовал несколько тарифов: максимум пассажир мог получить 200 Мб за $60, минимум — неограниченный доступ к мессенджерам за $5. Скорость передачи данных составляла 10 Мб/с.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дарья Фоменко

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