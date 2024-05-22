В Туапсинском районе вручили Орден Мужества семье погибшего на СВО военного

В среду, 22 мая, в Туапсинском районе Кубани вручили Орден Мужества, выданный посмертно, родным Николая Пискарева, который погиб в зоне СВО. Уроженец Тенгинки погиб в Пятихатках Запорожской области, напомнил глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

«Он остался верен своему долгу и боевым товарищам до последнего. Присоединяюсь к словам искренних соболезнований семье Героя. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах. Вечная слава и вечная память»,— написал Сергей Бойко.

О гибели младшего сержанта глава муниципалитета сообщал в январе текущего года. В Запорожской области военнослужащий получил смертельное ранение.

Вячеслав Рыжков

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