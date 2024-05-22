Больше 60% мест в санаториях и 45% в гостиницах забронировано в Крыму

В Крыму на предстоящий летний сезон забронированы более 60% мест в санаториях и 45% в гостиницах. Глубина бронирования достигает 120 дней, пишет ТАСС со ссылкой на министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

По словам министра, ожидания по туристическому потоку «сдержанно оптимистичные». Министерство туризма с начала 2024 года фиксирует увеличение бронирования по отношению к прошедшим двум годам, цены остаются конкурентными по отношению к другим регионам.

Сейчас все структуры полуострова готовят к предстоящему летнему сезону. Ожидается также, что основную часть пляжей региона успеют подготовить к летнему сезону после шторма, прошедшего на юге страны в конце осени прошлого года. Большинство пляжей подготовят непосредственно к 1 июня.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи в летний сезон планирует принять 7 млн пассажиров. Показатели, как ожидается, сохранятся на уровне 2023 года. Аэропорт принял запросы на выполнение рейсов от 34 регулярных авиаперевозчиков, включая 12 иностранных.

Вячеслав Рыжков

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