Вокзал Адлера стал лидером по количеству отправленных на поездах пассажиров

С января по апрель включительно железнодорожный вокзал Адлера обслужил 1,8 млн пассажиров. По этому показателю железнодорожная гавань стала лидером на СКЖД, сообщает пресс-служба филиала РЖД.

На втором месте оказался вокзал «Ростов-Главный», обслуживший за четыре месяца 1,4 млн пассажиров. Вокзал Краснодара занял третье место с показателем в 1 млн 344 тыс. пассажиров.

Сочинский вокзал обслужил 1 млн 312 тыс. человек, вокзал Анапы — 505 тыс. В Новороссийске за четыре месяца было отправлено и принято 367 тыс. пассажиров, в Туапсе — 354 тыс.

Всего в январе—апреле 2024 года с крупнейших вокзалов СКЖД в пригородном и дальнем сообщении отправили 11,9 млн пассажиров. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В рейтинг также вошли вокзалы Кисловодска (435 тыс.), Пятигорска (434 тыс.), Ессентуков (419 тыс.) и Минеральных Вод (296 тыс.).

Татьяна Ручкина

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