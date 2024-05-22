«Sky общается голосом профессиональной актрисы»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, почему актриса осталась возмущена новым чат-ботом IT-компании, и чем эта история напоминает «Русалочку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Brenner, Reuters Фото: Tom Brenner, Reuters

Новое прочтение диснеевской «Русалочки» разворачивается в индустрии искусственного интеллекта. Скарлетт Йоханссон обвинила OpenAI в воровстве ее голоса. По утверждениям актрисы, IT-компания создала копию ее звучания для собственного варианта встроенного в чат-бот голоса под названием Sky. Последний был представлен как одна из функций сервиса в сентябре 2023 года. В качестве одного из доказательств своих слов голливудская звезда указывает на личную просьбу Сэма Альтмана к Йоханссон стать голосом Sky. Якобы генеральный директор OpenAI считал звучание и интонации актрисы безопасными для пользователя, они должны были успокаивать людей и устранять разрыв между технологическими компаниями и творческими людьми, передает Financial Times. После тщательного рассмотрения предложения актриса отказалась от него.

Чуть больше недели назад OpenAI представила новейшую флагманскую модель своего генеративного чат-бота GPT-4o, в котором звучал голос, имеющий поразительное сходство с речью Скарлетт Йоханссон. Это заметили не только зрители официальной трансляции, но и сама селебрити. По утверждению актрисы, она была возмущена, шокирована и не могла поверить в столь серьезное сходство. Следом к делу ожидаемо подключились адвокаты. IT-компания получила письма, в которых ее просят в прозрачной форме рассказать о том, как был создан голос Sky. В своем блоге OpenAI поведала, что на выбор пяти голосов для ChatGPT разработчики потратили пять месяцев. За это время они проверили более 400 голосов актеров, чтобы найти среди них теплые, увлекательные, внушающие доверие, харизматичные и доступные.

Сэм Альтман отдельно в своем заявлении уверил, что они не планировали подражать голосу какой-либо знаменитости. По словам соосносвателя OpenAI, их Sky общается голосом профессиональной актрисы, но ее имя по соображениям конфиденциальности он назвать не может. Одновременно с этим Альтман сообщил, что компания уже приостановила использование голоса Sky из уважения к Йоханссон. Прямо как в мультфильме, заколдованный голос Русалки высвободился из плена ракушки. Осталось понять: Сэм Альтман — это скорее принц Эрик или все же колдунья Урсула?