«Ошибки, сделанные при запуске "Москвича", удалось не повторить»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какая давняя история взаимного обмена связывает китайский и российский автопром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» показали новую Volga. Вернее, целых три — один седан и два кроссовера. О том, что все три автомобиля являются, по сути, моделями марки Changan не упоминалось по понятным причинам, чтобы не подвести азиатского партнера под так называемые вторичные санкции. Но об этом говорилось в кулуарах. Многие уже видели ролик, на котором Михаил Мишустин отчитывает кого-то из команды новой Volga за то, что у машины китайский руль. «Но это только начало»,— оправдывается тот. «Хочется, чтобы руль был российским. Это же не так сложно, как остальные элементы»,— резюмирует премьер.

Впрочем, надо отдать должное акционерному обществу «Производство легковых автомобилей», которое отвечает за проект. У новых Volga отличные от китайских бамперы и другая радиаторная решетка, отлично стилизованная под решетки «Волг», которые мы еще не забыли. То есть в какой-то степени ошибки, сделанные при запуске возрожденного бренда «Москвич», удалось не повторить. Тогда журналисты откровенно смеялись над тем, что у презентационных экземпляров даже аккумуляторы под капотом не догадались поменять с китайских на отечественные, а пленка, наклеенная на ключ-брелок, буквально пестрела от иероглифов.

С другой стороны, при грамотном пиаре можно было бы не скрывать китайское происхождение новых отечественных машин, а преподносить это так, что, мол, нам возвращают долги. В середине 1950-х годов собственной автомобильной промышленности в Китае не было. И свои первые машины китайцы создавали, копируя (иногда по лицензии, а иногда и без нее) автомобили из СССР, в первую очередь горьковскую продукцию. Например, Dongfanghong BJ 760 был скопирован с нашей «Волги» ГАЗ-21, есть архивное фото, где машину осматривает Мао Цзэдун. Сам он одно время принимал парады на Beijing BJ 212, построенном на скопированных агрегатах советского внедорожника ГАЗ-69. Как говорится, если жизнь дала тебе лимон, сделай из него лимонад, а не кислую мину, будто ты этот лимон откусил.