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Коммерсантъ FM
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«Интересным показалось использование материалов»

Анна Минакова — о сотрудничестве Stone Island и Dior

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказала о коллаборации двух брендов.

Фото: Dior

Фото: Dior

Для любителей проектов вроде Louis Vuitton и Supreme: Stone Island и Dior объявили о коллаборации. Связь брендов «коллаборанты» объясняют так: «Общая страсть к совершенству и превосходству в процессах и одежде формирует наследие Кристиана Диора и Массимо Ости, основателя Stone Island. В коллекции романтика, строгость и история парижских ателье высокой моды встречается с северо-итальянским мастерством машинной обработки и тщательной функциональной детализации. В объединении традиций одежды прослеживается параллель между ними с точки зрения сметливости; именно романтика, строгость и скрупулезность обоих определяют сегодня мужскую одежду Dior: это ноу-хау сегодняшнего дня».

Я несколько раз перечитывала в оригинале и переводе, чтобы осознать написанное. На деле, думаю, это стремление привлечь молодую аудиторию, как в таких проектах нередко случается. Интересным в сотрудничестве мне показалось использование материалов: ткани с фирменной техникой окрашивания Stone Island украсили характерными для Dior вышивками.

Есть в коллекции и очевидные хиты Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) вроде круглых чемоданчиков, напоминающих шляпные коробки, с фирменным компасом Stone Island. Но вот все равно ощущения у меня несколько странные, особенно от пыльно-розового каннажа в сочетании с логотипом Stone Island. Интересно, как к такому отнесутся футбольные фанаты, давние поклонники бренда.

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