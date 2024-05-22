«Слабые команды отсутствием России откровенно пользуются»

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии, завершился групповой турнир. В четвертьфиналах сыграют Канада—Словакия, Швейцария—Германия, Швеция—Финляндия и США—Чехия. Сборная России не участвует уже в третьем подряд мировом первенстве. О том, насколько зрелищным получается турнир без команды в этот раз, — в материале спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David W Cerny, Reuters Фото: David W Cerny, Reuters

К тому, что российской хоккейной сборной нет на крупных форумах, мы привыкли так же, как и к рассуждениям о том, что без нее чемпионат мира получается неполноценным. Это, конечно, так, но, похоже, в этот раз проблем с вниманием к турниру и посещаемостью нет. Первенство проходит в Чехии, и арены Праги и Остравы зачатую переполнены. Топ-команды привезли серьезные составы с игроками НХЛ, и уровень сборные показывают очень высокий, рассказал “Ъ FM” хоккейный аналитик Игорь Ларин:

«Идет состязание наших экспертов в заверениях в том, что они не смотрят чемпионат мира и им все очень не нравится, в том, кто больше не смотрит и кому больше не нравится. Я думаю, что, на самом деле, это такой немножко страусиный подход. Чемпионат мира получается очень удачным. Какие могут быть споры о том, что это очень крутой, конкурентный турнир и уровень его очень хороший?»

Кроме того, чемпионат мира в Чехии обещает серьезные прибыли. В стране даже грянул коррупционный скандал: организаторы занизили возможные доходы, чтобы получить субсидии от государства. Чешская федерация хоккея, конечно, оправдывается, но, похоже, по окончании турнира всех ждет большое разбирательство.

Местный институт туризма уже подсчитал, что в мае Прага и Острава заработают за счет турпотока €80 млн. В городах проведения чемпионата болельщики уже жалуются, что цены выросли на все. Причем Международная федерация хоккея тоже в накладе не останется. Компания, которая взяла на себя продажу коммерческих и теле-прав, заплатит рулевым мирового хоккея ни много ни мало €0,5 млрд за ближайшие девять лет.

Кстати, в России чемпионат мира показывают на «Матч ТВ». По неофициальный информации, права на турнир сроком на пять лет федеральный спортивный канал купил в 2021 году. Так что за баталиями ведущих сборных мы наблюдать продолжим. Что же касается сроков возращения России на мировые ледовые площадки, то на эту тему очень точно высказался хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд: «Завтра на Украине все закончится, и послезавтра Россия будет играть».

Пока же о сборной России в хоккейном мире стараются не вспоминать, даже когда речь идет об истории. Например, в материал о былых чемпионатах мира организаторы просто не включили успешные выступления сборных СССР и России. У нас все это, конечно, вызывает бурю эмоций. При этом слабые хоккейные команды отсутствием России откровенно пользуются. Например, Польша сыграла на чемпионате мира впервые за 21 год. Но сейчас в строю остались только топ-сборные. Что же касается фаворитов, то на «золото» претендуют четыре команды, уверен Игорь Ларин:

«Шведы — большая загадка, американцы бегут, наверное, быстрее всех. Ну и канадцы — это всегда фавориты. Я думаю, что три эти сборные наибольшего внимания заслуживают. У Чехии же там свои трибуны и, полагаю, она может тоже подобраться к "золоту". Интересные будут четвертьфиналы».

Стартует play-off уже 23 мая, и все решится в течение четырех дней. Финал состоится 26 мая в 21:20, прямую трансляцию из Праги будет вести «Матч ТВ».

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