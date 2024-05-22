Преимущество новостроек перед вторичным жильем в Краснодаре выросло на 48%

За месяц цена новостроек в Краснодаре увеличилась всего на 0,6%. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 0,3%. В итоге преимущество новостроек перед вторичным жильем составило 48%, сообщает «РБК Недвижимость».

В исследовании отмечается, что это самый большой показатель среди крупных городов России. Примерно такой же разрыв в ценах — 45 и 42% — показывают Волгоград и Нижний Новгород соответственно.

По изменению цен лидером стала Москва. При этом стоимость недвижимости снизилась на 2,5% в новостройках и на 0,1% на вторичном рынке.

Снижение цен показал также Петербург. Там «квадрат» в новостройках стал дешевле на 0,9%, в старых домах — на 0,3%. Разрыв между новым и старым жильем составляет 17%.

Не стали преимуществом перед старым фондом новостройки в Самаре. Жилье в новых домах подешевело на 0,5%. При этом продавцы квартир в старых домах увеличили цены на 0,1%.

Татьяна Ручкина

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram