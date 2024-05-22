На Кубани за неделю коронавирусом заболели 113 жителей

В Краснодарском крае за неделю выявили 113 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Больше всего заболевших выявлено в Краснодаре (35 случаев), Новороссийске (14) и Сочи (13). В Успенском районе ковидом заболели девять человек, в Тимашевском — семь, в Армавире — шесть, в Северском — пять, в Динском — четыре. По три пациента зарегистрировали в Абинском, Апшеронском, Каневском и Новопокровском районах. По два заболевших выявили в Геленджике, Ейском, Кавказском, Крымском, Кущевском и Туапсинском районах. Еще по одному зараженному обнаружили в Анапе, Красноармейском, Курганинском, Ленинградском, Отрадненском, Павловском, Староминском, Тихорецком и Усть-Лабинском районах.

С 13 по 19 мая госпитализировали 57 жителей Кубани. С выздоровлением выписали 149 пациентов.

Татьяна Ручкина

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