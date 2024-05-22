Полиция Новороссийска ищет родных ребенка, обнаруженного в поселке Кирилловка

В Новороссийские полицейские ищут родственников ребенка, которого в минувший вторник, 21 мая, нашли в поселке Кирилловка. Мальчик был обнаружен без сопровождения взрослых, сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

«По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливается личность родителей и ребенка. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба незамедлительно сообщить по номерам телефонов (8617) 60-55-10 или 102»,— призвали в полиции.

В начале мая в Краснодаре нашли похищенного у матери ребенка. Сообщалось, что отец девочки выкрал ее около восьми месяцев назад. Оказалось, что он увез ребенка в Красноярск.

Вячеслав Рыжков

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