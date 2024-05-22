Глава СКР запросил доклад по делу об осквернении инсталляции ко Дню Победы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела об осквернении символа воинской славы в Севастополе. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

На площади Ушакова в Севастополе местный житель осквернил инсталляцию ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Какие именно действия он совершил, не уточняется.

Следователи Севастополя завели уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).

Татьяна Ручкина

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