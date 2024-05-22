В Красноармейском районе в ДТП погиб водитель «ВАЗа»

В Красноармейском районе погиб водитель «ВАЗа», совершавший обгон. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Авария произошла 21 мая в 20:40 на 62-м км автодороги «Тимашевск — Полтавская». Водитель «Камаза», двигаясь со стороны Тимашевска в сторону станицы, при совершении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ 2105».

В результате ДТП погиб 68-летний водитель автомобиля «ВАЗ». Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Татьяна Ручкина

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