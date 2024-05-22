В Казани сократилась разница в цене между новостройками и вторичным жильем

В Казани сокращается разница в цене между новостройками и вторичным жильем, к такому выводу пришли специалисты сервиса «Яндекс.Недвижимость». За первые три недели мая стоимость первичного жилья осталась неизменной, а стоимость вторичного жилья выросла на 0,7%. В результате разница в цене составила 26%.

Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс.Недвижимости», связывает это с ожидаемой отменой льготной ипотеки для всех категорий граждан. Он также отмечает, что в половине городов-миллионников наблюдается повышение цен на первичное жильё, эксперт связывает это с «вымыванием более доступного предложения». На вторичном рынке почти всех миллионников страны цены растут, что, вероятно, связано с переориентацией части спроса на сегмент готового жилья.

До 1 июля ожидается дальнейший рост цен на новостройки, а после прогнозируется постепенное снижение цен в течение года-полутора.

Во всех городах-миллионниках, кроме Самары, медианная цена квадратного метра в новостройке выше, чем на вторичном рынке. В Москве разница между недвижимостью на первичном и вторичном рынке минимальна и составляет всего 2% в пользу новостроек. В других городах России с населением более 1 млн человек разница стоимости квадратного метра в новостройке и на вторичном рынке составляет от 17 до 48%.

«Ъ-Казань»

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