«Одним из итогов предшествующих 30 лет стала наша частичная утрата интеллектуальной самостоятельности»

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что уже в 2025 году система высшего образования в стране будет реформирована. По его словам, исчезнет понятие «бакалавр», а вместо него в стране будут высшее и специализированное высшее образование. Ректор КубГУ Михаил Астапов пояснил «Ъ-Кубань», почему реформирование высшего образования является неизбежным и в чем смысл назревших изменений.

Михаил Астапов

Фото: Евгений Киселев

«Внедрение двухуровневой системы высшего образования вызвало в свое время острую критику, как в нашей стране, так и в ряде европейских стран, не желающих отказываться от собственных традиций образования. С течением времени вузы вынуждены были к ней адаптироваться, хотя ее применимость к целому ряду отраслей образования продолжала вызывать вопросы. Прежде всего в сфере подготовки инженерных кадров, педагогов, естественных наук. Сейчас, в ситуации системного конфликта с коллективным Западом, стало очевидно, что никто Россию включать в качестве полноправного участника в общеевропейское образовательное (как и любое другое) пространство не собирается. Соответственно, встал вопрос "возвращения к истокам", отказа от искусственно навязанных в свое время заимствований в пользу национальных традиций.

При этом важным является сохранение всего лучшего, что было накоплено за предшествующий период, и соединение этого с нашим национальным образовательным потенциалом. Вместо бакалавриата предполагается внедрение системы базового высшего образования сроком от четырех до шести лет, в зависимости от направления подготовки.

Магистратура, как предполагается, сохранится в форме специализированного высшего образования. Этот уровень образования будет располагать более гибкими сроками обучения (от одного до трех лет) и строиться на основе двух основных образовательных траекторий: практико-ориентированной и академической, ставящей целью подготовку ученых-исследователей. Конкретные формы реализации этих идей сейчас апробируются и уточняются. Сроки определены на 2025–2026 годы. Вообще важно не количество реформ, а смысл и качество происходящих изменений.

Реформирование сегодняшней системы высшего образования стало неизбежным. Одним из главных печальных итогов предшествующих 30 лет стала наша частичная утрата интеллектуальной самостоятельности. Многие подходы и решения в системе образования, навязанные нам Западом и некритично принимаемые в постсоветский период,— это, по сути, колониальные модели организации образования и науки. В западных странах существует четкое разделение на элитное и массовое образование. Первое — это настоящее образование, сильно похожее на нашу систему образования 1950-х годов, когда оно по праву считалось лучшим в мире. Британские частные школы для элиты используют похожую модель. Вторая — это массовая подготовка узких специалистов с усеченным набором интеллектуальных функций, отсутствием широкого кругозора.

Другой важный аспект — на какие ценности опирается система образования, ее философия. Какого человека мы хотим воспитать: квалифицированного потребителя, человека-творца и патриота, космополитичного лидера-индивидуалиста или носителя соборного национального самосознания? В условиях вызовов современности приход к полноценной национальной системе образования — залог выживания и благополучия страны и народа в XXI веке.

Идет тщательная проработка конкретных решений. И это правильно. Принятие торопливых непродуманных инициатив способно скорее навредить, чем исправить ситуацию. Поэтому об итогах можно будет говорить через несколько лет, когда новые федеральные инициативы в части реформирования системы высшего образования получат свое воплощение на местах — в вузах и регионах».

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