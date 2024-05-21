Власти Новороссийска напомнили, куда прятаться во время воздушной тревоги
Власти Новороссийска, где сохраняется вероятность ракетных ударов и атак БПЛА, напомнили жителям, что делать во время воздушной тревоги.
Как доложил на аппаратном совещании начальник городского управления ГО и ЧС Игорь Васильев, городская система оповещения включает в себя 125 сирен и сиренно-речевых установок. При получении информации об угрозе подается сигнал «Внимание всем!». Далее через СМС-оповещение, СМИ и официальные ресурсы администрации жителям передают сообщение о том, что необходимо предпринять для защиты. При внезапной атаке, как было 17 мая, используются только сирены и сиренно-речевые установки, радио и местные интернет-ресурсы.
Если поблизости нет защитных сооружений гражданской обороны, которые создаются на определенных предприятиях, то жители должны использовать простейшие укрытия: погреба, подвалы частных домов, подземные стоянки, подземные переходы, помещения в квартирах без окон (ванна, коридор). Простейшие укрытия эффективно использовать и при внезапной атаке БПЛА.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», жители Новороссийска после ночной атаки беспилотников пожаловались, что подвалы многоквартирных домов, предназначенные под убежища, оставались закрытыми во время сигнала воздушной тревоги.
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