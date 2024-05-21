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Минздрав Крыма назвал фейком информацию о сборе средств на закупку инсулина

Министерство здравоохранения Республики Крым опровергло информацию о сборе средств на инсулин, которая распространяется в соцсетях, пишет РИА Новости Крым.

По данным агентства, в фейковом сообщении с призывом помочь крымским диабетикам указан счет одного из российских банков, на картинке изображен ребенок с плакатом в руках, на котором написано: «Собираю своей бабушке-инвалиду на лекарства от диабета».

В региональном минздраве призвали крымчан не поддаваться на уловки мошенников и доверять только официальной информации.

Наталья Решетняк

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