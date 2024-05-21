Яхтсмен из Геленджика Виталий Елагин продолжил кругосветное путешествие

Путешественник Виталий Елагин из Геленджика, который пропал и был найден в Тихом океане, продолжает свое кругосветное путешествие. Сегодня яхтсмен выдвинулся в путь, отчалив от берега аргентинского города Мар-дель-Плата. Видео опубликовано в Telegram-канале Виталия Елагина.

Виталий Елагин отправился в кругосветное путешествие на яхте «Дочь ветра» в октябре 2023 года из африканского порта Танжер. Он планирует пересечь Атлантический океан, пройти через Канарские острова, обогнуть мыс Доброй Надежды и отправиться на восток.

В марте яхтсмен перестал выходить на связь, сообщалось, что его судно повреждено. Мужчину искали у берегов Чили, спустя неделю он подал сигнал.

Наталья Решетняк

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