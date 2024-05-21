В ЮВО начались учения с отработкой применения нестратегического ядерного оружия

В Южном военном округе начался первый этап учений по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия, сообщили в Минобороны РФ. Ранее провести мероприятия поручил верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

На первом этапе личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи по получению спецбоеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», а также снаряжению ими ракет-носителей. Кроме того, военные практикуют скрытное выдвижение в назначенный пункт для подготовки к проведению пусков ракет.

В учениях участвуют и подразделения авиации Воздушно-космических сил России. Они отрабатывают снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, среди которых аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Также военные выполнят вылеты в назначенные районы патрулирования.

В Минобороны России ранее отметили, что учения нацелены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия. Проведение мероприятий, как отмечали в ведомстве, необходимо для обеспечения территориальной целостности и суверенитета России «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

Татьяна Ручкина

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram