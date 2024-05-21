Пятикратный обладатель Суперкубка UEFA Тони Кроос завершил карьеру

Футболист испанского клуба «Реал» и пятикратный победитель Лиги чемпионов Тони Кроос сообщил, что завершит спортивную карьеру после чемпионата Европы, который пройдет этим летом. Последний матч за «Реал» он проведет 1 июня с немецким клубом «Боруссия Дортмунд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Пономарев, Коммерсантъ Фото: Василий Пономарев, Коммерсантъ

«День прихода в мадридский "Реал" изменил мою жизнь как футболиста и как человека… Спустя десять лет, в конце сезона, эта глава подходит к концу, и я никогда не забуду этот невероятно успешный период»,— написал футболист в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Тони Кроосу 34 года. За «Реал» он играет с 2014 года. В клубе футболист сыграл в 463 матчах, в которых забил 28 мячей и отдал 98 голевых передач. До этого он был в национальной футбольной сборной Германии.

Футболист стал первым в истории шестикратным победителем клубного чемпионата мира и пятикратным обладателем Суперкубка UEFA. Он пять раз становился победителем клубных чемпионатов мира, четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Тони Кроос также получил три Кубка Германии, один Кубок Испании и другие награды.

Петр Бузлаев