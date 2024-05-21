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Кубанские полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Сотрудники УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержали мужчину, который находится в федеральном розыске. Фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков стал 49-летний житель Ставропольского края, рассказали в пресс-службе кубанского ГУ МВД.

По данным ведомства, подозреваемый приобрел около 10 граммов героина для личного употребления и хранил дома в селе Винсады. Будучи фигурантом уголовного дела, в декабре прошлого года мужчина скрылся от органов предварительного следствия.

Ставропольца задержали в съемной квартире на улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре. Фигуранта передали инициатору розыска.

Вячеслав Рыжков

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