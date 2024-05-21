Через таможню в Новороссийске пытались перевезти контрафактные духи из ОАЭ

Новороссийские таможенники пресекли ввоз контрафактной парфюмерной воды. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, духи прибыли в Новороссийск из ОАЭ и назначались для отправки предпринимателю в Казань.

При таможенном декларировании товар вызвал подозрение у сотрудников Новороссийского таможенного поста (ЦЭД) из-за наличия признаков подделки. На 192 флаконах были словесные обозначения, схожие до степени смешения с обозначением товарного знака, принадлежащего европейской компании.

Арбитражный суд Краснодарского края из-за незаконного использования товарного знака привлек предпринимателя к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ. Ему назначили 10 тыс. руб. штрафа с конфискацией товара.

Татьяна Ручкина

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