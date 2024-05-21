Казанский мост «Миллениум» полностью отремонтируют в июле

В Казани мост «Миллениум», при хорошей погоде, планируют полностью отремонтировать в июле вместо конца августа, как изначально было запланировано. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Мост «Миллениум» частично закрыли для движения с 1 апреля. Речь идет об участке от проспекта Амирхана в сторону улицы Вишневского.

На сегодняшний день объем выполненных на мосту работ составляет 60%. Работы идут с опережением графика. Каждый день в них задействованы 42 человека и десять единиц спецтранспорта. Рабочие полностью сняли прежнее асфальтобетонное покрытие и начали укладывать новый защитный слой. Затем им предстоит укладка двух слоев асфальтобетона.

"Ъ-Казань"

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