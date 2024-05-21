Национально-культурные автономии Татарстана отправили гумпомощь в Оренбург
Активисты собрали 10 тонн гуманитарной помощи
Более 10 тонн гуманитарной помощи, из них около 6 тонн бутилированной питьевой воды отправили сегодня из Казани в Оренбургскую область для пострадавших от весеннего наводнения. Крупы и сахар, средства личной гигиены, одежду, подгузники и детское питание, чистящие средства и постельное бельё собрали азербайджанская, таджикская, узбекская и чеченская национально-культурные автономии Татарстана.
«Мы видели по телевидению, что им нужна помощь, поэтому совместно всё это организовали», — делится председатель национально-культурной автономии таджиков в Татарстане Сабриддин Таиров. По словам господина Таирова, в организации сбора и отправки помощи принимали участие около 50 человек. Сбор осуществлялся в Доме Дружбы народов Татарстана.
«Один большой фургон сегодня отправится в Оренбург, но это не единичный случай. Этому выделяется большое время со стороны руководителей национально-культурных автономий», — рассказал журналистам руководитель исполкома Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиулин.
«Этот сбор не был в принудительной форме. Чисто от души. Руководители национально-культурных объединений по своей инициативе собрали вещи. Мы ни рубля денег из наших национальных общин или других общин не выделяли», — поделился зампредседателя Общественной палаты Татарстана Тимур Кадыров.
Весной 2024 года паводок накрыл 39 регионов России, самая сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область пережила крупнейшее за 100 лет наводнение. Паводки в Оренбуржье начались в конце марта. Всего пострадали 3542 дома (из них 27 — многоквартирных) и 7623 приусадебных участка. Власти области получили 543 275 заявлений от жителей региона, пострадавших от паводка.
В середине апреля мобильный отряд Татарстана из 52 человека так же участвовал в помощи устранении последствий.
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