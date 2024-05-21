Фонд «ТОЧНО Добро» подарит Краснодару новые спортивные и игровые площадки

Благотворительный фонд «ТОЧНО Добро» (основатель — Николай Андреевич Амосов) построит новые спортивные и игровые площадки на территории ЖК «Империал» (сдан в эксплуатацию) в Карасунском округе Краснодара.

В рамках проекта запланировано обновление прогулочной, игровой и спортивной зон.

Фонд «ТОЧНО Добро» входит в группу компаний ТОЧНО. «Империал» — первый жилой комплекс, возведенный федеральным девелопером.

Благодаря реконструкции пространство ЖК «Империал» станет более современным, экологичным и безопасным. На территории комплекса проведут работы по дополнительному озеленению. В рамках благоустройства будет организовано больше мест для отдыха — здесь установят скамьи, качели и перголы. Для детей сделают игровую зону с горками, лабиринтами и качелями. В целях безопасности прежнее резиновое покрытие заменят на новое с нормативной высотой.

Масштабная реконструкция будет проведена и в спортивной зоне. На футбольном поле выполнят монтаж искусственного газона, обновят ограждение и оборудуют дополнительное освещение. Новое покрытие будет и на баскетбольной площадке.

В воркаут-зоне установят 10 новых сертифицированных тренажеров, в том числе специализированные — для людей с ограниченными возможностями. Для удобства на оборудовании разместят QR-код со ссылкой на видеоинструкцию.

Как сообщили в пресс-службе «ТОЧНО Добро», окончание строительно-монтажных работ в ЖК «Империал» запланировано на июль 2024 года. Фонд не только подарит городу современные спортивно-игровые площадки, но и в дальнейшем будет организовывать здесь мероприятия и проводить соревнования по дворовым играм.

Помимо этого, в планах фонда «ТОЧНО Добро» благоустройство бульвара «Бородинский». Реконструкция коснется всей пешеходной зоны — от фитнес-клуба Balance до ЖК «Сказка Град».

Напомним, ранее в рамках благотворительных программ фонд «ТОЧНО Добро» построил в Комсомольском микрорайоне Краснодара первую инклюзивную площадку в ЮФО и передал ее в пользование городу.

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