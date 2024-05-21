В Новороссийске жители 51 многоэтажки остались без горячей воды из-за аварии

В Новороссийске произошла авария на сетях водоснабжения. Из-за этого без горячей воды остались жители 51 многоквартирного дома. Как сообщает ЕДДС города, аварийные бригады планируют завершить работы до 15:00.

«Бригады работают до полного устранения. Время завершения работ не прогнозируется. После завершения аварийных работ подача ГВС будет восстановлена в полном объеме»,— подчеркнули в ЕДДС.

Больше всего авария затронула улицу Малоземельская. Там нет горячей воды в 29 домах. Также с проблемой столкнулись жители 18 домов по улице Куникова, трех домов по улице Героев Десантников и одного дома на шоссе Мысхакское.

Татьяна Ручкина

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram