На Кубани скончался ветеран пожарной охраны Петр Громоздов

В Краснодарском крае в минувший понедельник, 20 мая, ушел из жизни ветеран пожарной охраны Петр Емельянович Громоздов. Ему было 94 года, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Петр Громоздов родился в Тюменской области. В 1935 году пошел в семилетнюю школу, которую окончил в 1942 году, в возрасте 12 лет. После этого он выращивал хлеб для фронта. С 1949 по 1953 год проходил службу в Советской Армии в составе группы войск в Китае.

В 1957 году окончил сельскохозяйственный техникум по специальности «агроном». Переехал на Кубань, поступил на службу в пожарную охрану. В 1967 году стал инспектором 17-й пожарной части 18-го отряда технической службы Краснодара Всего прослужил в подразделениях пожарной охраны и МЧС России 47 лет.

Сослуживцы отзываются о Петре Громоздове как о человеке, болеющем за дело, который принимал непосредственное участие в обустройстве быта простых пожарных, отмечается на сайте кубанского ВДПО. В пресс-службе краевого главка МЧС принесли соболезнования родным и близким ветерана.

Вячеслав Рыжков

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