Жителей Кубани предупредили о мошенничестве с перерасчетом пенсии

Жителям Краснодарского края и других регионов России начали поступать предложения о перерасчете пенсии в обмен на код к «Госуслугам». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, звонки поступают от мошенников.

Аферисты звонят по телефону пенсионерам, представляются сотрудниками Социального фонда и сообщают об обнаруженном неучтенном стаже. В процессе разговора мошенники предлагают оформить официальное заявление на перерасчет пенсии для увеличения выплат.

Когда злоумышленники получают согласие, они предлагают подать заявление по телефону. Для идентификации просят назвать код из СМС-сообщения, который может дать им доступ к аккаунту жертвы на сайте «Госуслуги» или личному кабинету в онлайн-банке.

Татьяна Ручкина

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