На улице Московской в Краснодаре завершили ремонт канализации

Завершены работы по ремонту участка канализационной сети в районе улиц Московская и Зиповская в Краснодаре. В месте разрытия восстановили асфальтовое покрытие, сообщил в своем Telegram-канале замглавы краевой столицы Максим Онищенко.

Днем накануне, 20 мая, на улице Московской восстановили движение трамваев. Вагоны маршрутов №5, 8, 15, 21, 22 следуют по привычному пути. Ограничения на движение автомобилей продолжали действовать из-за того, что котлован оставался разрытым.

Движение по улице Московской ограничили в субботу, 18 мая. Здесь произошла авария на канализационной сети, начались восстановительные работы. Планировалось, что ограничения снимут только в среду.

Вячеслав Рыжков

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