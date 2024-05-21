В СКР требуют доклад по делу на автора хитов 90-х из-за избиения соседки в Сочи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу, возбужденному в отношении автора популярных в 90-е годы песен Татьяны Назаровой. Как сообщает инфоцентр СКР, ее привлекли к уголовной ответственности из-за причинения тяжкого вреда здоровью соседки в Сочи.

Ситуацию обсудили в эфире одного из федеральных телеканалов. Участники программы обратились к председателю СКР, не согласившись с привлечением Татьяны Назаровой к уголовной ответственности. Автора песен полицейские обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью соседки, в адрес которой артистка ранее также якобы угрожала убийством. Участники программы считают, что дело сфабриковано, а потерпевшая провоцирует Татьяну Назарову, чтобы получить принадлежащий ей земельный участок. Сама певица заявила, что соседи травят ее питомцев.

Ранее артистка уже была осуждена. После выхода программы в эфир глава СКР поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить по озвученным в эфире доводам.

Татьяна Ручкина

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