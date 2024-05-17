Как проходила ММО-58

Как «Ъ-Наука» сообщала ранее, в этом году 22–26 апреля престижный мировой турнир впервые проходил за пределами СНГ — в Китае, собрав рекордное число участников: более 200 школьников из 29 стран. Первенство принимал Университет МГУ-ППИ — российско-китайский университет, работающий в рамках сотрудничества МГУ им. М. В. Ломоносова, Пекинского политехнического института и муниципального народного правительства Шэньчжэня. Организаторы турнира — химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и Фонд Мельниченко.

Все десять участников российской сборной заняли призовые места, получив пять золотых и пять серебряных медалей. Одиннадцатиклассник из Москвы Михаил Перельман стал лауреатом III степени премии имени академика Валерия Лунина, учрежденной одним из организаторов первенства — Фондом Мельниченко — в память о легендарном создателе олимпиады.

Золотые медали завоевали также Алексей Михеев (Алтайский край), Александра Ромашова (Казань), Вадим Харисов (Республика Башкортостан), Расул Эфендиев (Москва). Серебряные медали получили Лев Аввакумов (Самара), Тимур Ахмедов (Москва), Виктор Демидов (Новосибирск), Владимир Елистратов (Нижний Новгород), Алексей Шарпило (Краснодарский край).