В Ярославле рабочий погиб в бетономешалке

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту гибели 37-летнего рабочего на строительной площадке жилого дома на улице Чернопрудной. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бетономешалка

Фото: СК РФ по Ярославской области Бетономешалка

Фото: СК РФ по Ярославской области

Следствие считает, что 7 мая стропальщик, работающий у подрядчика, проводил работы по очистке установленной на стройплощадке бетономешалки.

«Мужчина попытался очистить внутреннюю поверхность строительного оборудования от бетона, но, потеряв равновесие, упал внутрь. В результате потерпевший получил травмы несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте происшествия»,— сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего гибель рабочего. Сейчас следователи изымают всю документацию о порядке эксплуатации специальной техники и соблюдении правил безопасности.

Алла Чижова