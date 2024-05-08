Выдача новых кредитных карт в Ростовской области выросла на 6,5%

В марте в Ростовской области было выдано 78 тыс. новых кредитных карт, что на 6,5% выше показателя февраля (73,2 тыс.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В соседнем Краснодарском крае выдача новых кредиток выросла на с 84,9 тыс. в феврале до 87,4 тыс. в марте (+2,9%). На Ставрополье зафиксирован рост показателя на 2,6% — с 36,9 тыс. до 37,9 тыс.

Ростовская область и Краснодарский край при этом вошли в топ-5 регионов по количеству выданных кредитных карт в марте. Наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве (159,4 тыс.) и Московской области (121,7 тыс.), Краснодарский край идет на третьем месте. Далее в рейтинге располагаются Санкт-Петербург (80,2 тыс.) и Ростовская область.

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Кристина Федичкина