Суд подтвердил вину донских дорожников в картельном сговоре на 24 млрд рублей

Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность решения ФАС России о признании картельного сговора между ООО «РостовАвтоДорСтрой», ООО «Ростовское ДСУ», ООО «Таганрогское ДСУ», ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой», ООО «Тацинское ДСУ» и ООО «Т-Транс». Об этом сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

Как писал «Ъ-Юг», в марте 2023 года ФАС признала указанные компании виновными в нарушении правил конкуренции.

По данным ведомства, участники сговора заключили антиконкурентное соглашение в 121 торговой процедуре на выполнение работ по строительству и ремонту автодорог в Ростовской, Волгоградской областях и Адыгее, что привело к поддержанию цен на торгах, общая сумма которых составила более 24 млрд руб.

Вадим Водолазов