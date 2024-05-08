Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд подтвердил вину донских дорожников в картельном сговоре на 24 млрд рублей

Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность решения ФАС России о признании картельного сговора между ООО «РостовАвтоДорСтрой», ООО «Ростовское ДСУ», ООО «Таганрогское ДСУ», ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой», ООО «Тацинское ДСУ» и ООО «Т-Транс». Об этом сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

Как писал «Ъ-Юг», в марте 2023 года ФАС признала указанные компании виновными в нарушении правил конкуренции.

По данным ведомства, участники сговора заключили антиконкурентное соглашение в 121 торговой процедуре на выполнение работ по строительству и ремонту автодорог в Ростовской, Волгоградской областях и Адыгее, что привело к поддержанию цен на торгах, общая сумма которых составила более 24 млрд руб.

Вадим Водолазов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...