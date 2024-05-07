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Участники парусной регаты в честь Дня Победы прошли от Новороссийска до Анапы

В Краснодарском крае завершилась трехдневная парусная гонка на призы законодательного собрания региона, сообщает пресс-служба администрации Кубани. В соревнованиях, посвященных Дню Победы, приняли участие 20 крейсерских яхт с экипажами из Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Севастополя и других городов.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Маршрут яхтсменов начался в Новороссийске, участники гонки прошли через Геленджик и финишировали в Анапе. Чемпионом регаты признан экипаж яхты «Блик S» из Севастополя, победитель получил сертификат на 250 тыс. руб. Второе место и сертификат на 150 тыс. руб. завоевали спортсмены из Саратова на яхте «Каспер». Третье место оказалось у экипажа яхты «Симфония», в команду входили спортсмены из Новороссийска, Нижнего Новгорода и Снежинска Челябинской области, экипажу вручен сертификат на 100 тыс. руб.

По данным краевого министерства физкультуры и спорта, на Кубани парусным спортом занимаются около тысячи детей и взрослых, подготовкой яхтсменов занимаются 10 спортивных клубов.

Анна Перова, Краснодар

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