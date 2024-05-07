В апреле 2024 года отправление пассажиров на СКЖД выросло на 19%

В апреле текущего года отправление пассажиров на Северо-Кавказской железной дороге выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба компании. За месяц было отправлено 4,5 млн пассажиров.

Уточняется, что в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров увеличилось на 22% и составило 3,2 млн человек. А в дальнем следовании было перевезено 1,3 млн пассажиров, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Общий пассажирооборот на Северо-Кавказской железной дороге в апреле текущего года составил 1,1 млрд пасс-км. Это на 15% выше, чем в апреле 2023 года.

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Анастасия Родичева