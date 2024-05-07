В Тарасовском районе завершается ремонт автодороги Тарасовский — Большинка

В Тарасовском районе Ростовской области завершается ремонт автомобильной дороги Тарасовский — Большинка на участке км 1+000 — км 4+545. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В настоящее время выполнено около 90% работ. Специалисты завершают устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, идет устройство присыпных обочин, далее планируют нанести горизонтальную дорожную разметку термопластиком.

Согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены до конца сентября 2024 года.

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Анастасия Родичева