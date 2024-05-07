В Новороссийске задержали мужчину, который незаконно перевозил автомобили в Абхазию

В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который незаконно перевез десять автомобилей в Абхазию для постановки их на регистрационный учет как транспорт одной из абхазских организаций. Об этом сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни.

Уточняется, что после того, как машины марок Mercedes, Ford, Chevrolet, Dodge, Cadillac прибывали в нужное место, фигурант привлекал водителей с гражданством РФ для перегона авто в Россию.

«За два дня из Абхазии под видом транспортных средств международной перевозки с полным условным освобождением от уплаты таможенных платежей были перемещены десять автомобилей общей стоимостью около 5 млн руб. Сумма задолженности по подлежащим уплате таможенным платежам и пеням составила 17 млн руб.», — говорится в сообщении.

В настоящее время расследование по уголовному делу по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ продолжается.

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Анастасия Родичева