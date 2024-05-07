На Дону планируют реализовать 11 инвестпроектов на общую сумму более 13 млрд рублей

В Ростовской области собираются реализовать 11 инвестиционных проектов на сумму более 13 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уточняется, что выделенные средства пойдут на мероприятия в Ростове-на-Дону, Таганроге, Донецке, Новочеркасске, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, а также в Мясниковском, Сальском и Аксайском районах.

На завершение проектов по строительству и реконструкции 30 км водопроводных и канализационных сетей, а также реконструкцию водозабора и канализационной насосной станции в Новочеркасске предусмотрены около 374 млн руб. заемных средств Фонда национального благосостояния.

Оперативные новости «Ъ-Юг» из Ростовской области, Кубани, Адыгеи, Ставрополья и Калмыкии — в Telegram

Анастасия Родичева