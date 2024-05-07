На Дону выявили неиспользование по назначению более 2 га сельхозугодий

На территории Ростовской области выявили неиспользование по назначению 2,2 га земель сельхозназначения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Земельный участок расположен в границах Волгодонского района. Установлено, что сельхозугодья заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

Собственник получил предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Ему предложено начать использовать земельный участок по целевому назначению.

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Анастасия Родичева