На Дону выявили неиспользование по назначению более 2 га сельхозугодий
На территории Ростовской области выявили неиспользование по назначению 2,2 га земель сельхозназначения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Земельный участок расположен в границах Волгодонского района. Установлено, что сельхозугодья заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью.
Собственник получил предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Ему предложено начать использовать земельный участок по целевому назначению.
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