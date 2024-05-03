Бюджетники Курганской области получат разовую выплату 10 тыс. рублей

В Курганской области работники бюджетной сферы получат в первой половине мая единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. Всего премию выдадут 89 тыс. человек, сообщает губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Спасибо вам за работу, коллеги»,— написал глава региона.

Правительство Курганской области уточняет, что по 10 тыс. руб. получат работники учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения, спорта и культуры и других организаций бюджетной сферы, подведомственных региональным и муниципальным органам власти, рядовые муниципальные и государственные служащие, которые участвовали в организации работы пунктов временного размещения, укреплении защитных сооружений, эвакуационных и других работах во время паводка. А также те, кто помогает устранять последствия половодья, входят в состав патрульных групп в пожароопасный сезон и выполняет другую дополнительную социально значимую работу.

Главы территорий и руководство правительства области премию в 10 тыс. руб. не получат.

Юлия Гарипова

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