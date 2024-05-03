В Челябинске трамвай сошел с рельсов и врезался в здание депо

На территории трамвайного депо №1 в Челябинске вагон сошел с рельсов, повредив здание и еще один трамвай. Фотографии с места происшествия опубликовали горожане в сообществе «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте».

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 3 мае на выезде из депо, расположенном на улице Труда. Трамвай старого образца сошел с рельсов и врезался в здание, сильно повредив крыльцо и входную дверь. Попутно вагон задел новый трамвай. У сошедшего с рельсов вагона сильно покорежена кабина. В комментариях горожане сообщают, что водитель получила перелом руки и сотрясение мозга.

Причины ДТП неизвестны. В Госавтоинспекции Челябинска уточняют информацию.

Юлия Гарипова

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