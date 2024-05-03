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На Южном Урале яровыми культурами планируют засеять 1,7 млн га

На территории Южного Урала стартовал посевной сезон. Аграрии планируют засеять яровыми культурами более 1,7 млн га, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

На сегодняшний день к посеву приступили в 18 районах Челябинской области. В 11 из них посадят семена зерновых культур, в пяти — масличных, еще в двух площадь засеят картофелем и различными овощами.

В правительстве Челябинской области отмечают, что в 2024 году на поддержку аграриев направят 2,9 млрд руб., из которых 2 млрд руб. выделят из областного бюджета.

Ольга Воробьева

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