Южноуральцу дали шесть лет колонии за вымогательство денег у военных

Магнитогорский военный суд вынес приговор местному жителю, задержанному сотрудниками регионального УФСБ за вымогательство денег у военных Чебаркульского гарнизона. Фигуранту назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд и следствие установили, что в 2022-2023 годах житель региона вместе с неустановленными лицами, «действуя под угрозой насилия», вымогал деньги у военнослужащих Чебаркульского гарнизона, а также у предпринимателей Чебаркуля.

Южноуралец признан виновным по п. в ч. 2 ст. 163 УК России (вымогательство). Уголовное дело возбудил и расследовал военно-следственный отдел Следственного комитета РФ по Чебаркульскому гарнизону на основании материалов оперативно-разыскной деятельности УФСБ.

Юлия Гарипова

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