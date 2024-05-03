Психологически суверенны

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ, один из основных аналитических центров внутриполитического блока Кремля) провел в четверг круглый стол «Непризнание выборов: причины, значение, риски». Главной темой обсуждения стала резолюция Европарламента от 25 апреля, в которой предлагалось признать мартовские выборы президента России недемократичными. Эксперты пришли к выводу, что никаких последствий этот документ иметь не будет, в том числе и благодаря тому, что Россия обрела «психологический суверенитет». Впрочем, это не помешало посвятить критике резолюции и комплиментам в адрес прошедшего голосования почти два часа дискуссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Круглый стол в МИА «Россия сегодня» начался с подробного выступления члена Центризбиркома (ЦИК) Игоря Борисова. В нем нашлось место и данным ВЦИОМа, согласно которым 83% россиян доверяют результатам президентских выборов, и рекордной явке на прошедшем голосовании, и минимальному количеству официальных жалоб. «Президент получил 87,28% голосов — это рекорд. Итоги голосования на зарубежных участках соотносятся с результатами внутри страны»,— подчеркнул господин Борисов.

Начав таким образом с хорошего, член ЦИКа перешел к плохому, а именно к международному наблюдению. В резолюции Европарламента отмечалось, что голосование в РФ прошло без участия «беспристрастных и независимых международных наблюдателей», в том числе от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). «На выборах присутствовали 1115 международных наблюдателей от 129 стран мира. Наблюдение осуществлялось и в новых регионах. И это помимо наблюдателей от Общественной палаты и партий»,— возмущался такой трактовке европейцев Игорь Борисов. А то, что на выборы не пригласили представителей БДИПЧ, так российские власти вовсе и не обязаны были их приглашать, вступал он в эмоциональную, хоть и заочную, дискуссию с авторами резолюции. И вообще, согласно анализу Российского общественного института избирательного права (господин Борисов является председателем совета этой организации), институт международного наблюдения превращается в «политический жупел» для вмешательства «в свободные и демократические выборы», негодовал член ЦИКа.

Заодно он напомнил, что политические заявления о нелегитимности российских выборов могут подпадать под действие ст. 141 Уголовного кодекса РФ, карающей за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Также Игорь Борисов продемонстрировал своим коллегам и журналистам табличку, распечатанную на небольшом листе бумаги и содержащую данные опроса международных наблюдателей, которые на выборах все-таки были. В том, что тайна голосования была соблюдена, уверены 99,6% из них, а 99,99% посчитали выборы открытыми и гласными. А вот не увидели признаков внешнего вмешательства в российские выборы только 97,4%. «Почти три процента все-таки видели давление на наших избирателей!» — победно заявил господин Борисов. Закончил же он тем, что надо «не пытаться защищаться, а требовать от международного сообщества» включения в их международные акты принципов невмешательства в выборы и деполитизации работы наблюдательных миссий.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов РФ при Общественной палате РФ Александр Малькевич поучаствовал в обсуждении по видеосвязи. Одетый в майку с надписью «Русское ополчение» эксперт назвал два основных фейка, которыми, по его версии, недруги России пытались подорвать доверие к выборам в новых регионах. Первый состоял в том, что там якобы никто не голосовал, второй — что голосовали, но под дулами автоматов. Все это, по убеждению господина Малькевича, опровергается видеокадрами с очередями на участки и лицами голосующих, которые «светятся» от возможности проголосовать.

«Задолго до выборов президента России ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы.— “Ъ”) обратилась к государствам-членам с призывом не признавать результаты выборов президента России. Можно привести десятки подобных заявлений — это игнорирование прав россиян, и это чисто политическая задача»,— подхватил эстафету председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член СПЧ при президенте РФ Александр Брод.

В какой-то момент не выдержала уже модератор круглого стола, представитель ЭИСИ Екатерина Соколова:

«А можно я спрошу? А вот зачем? Вот приехали 1115 наблюдателей. Вот всего 400 жалоб за всю кампанию… Вот даже на зарубежных участках, которые никто не контролирует, побеждает кандидат Владимир Путин. Вот вы приглашаете наблюдателей… А потом вам говорят: "Вот это все у вас нелегитимненько"... Может, и не нужны нам международные наблюдатели?..»

«Понятно, что отрицание будет всего со стороны политических элит, потому что Россия рассматривается как политический противник для ряда недружественных стран… Другое дело, что меняется мнение здравых людей, которые хотят знать правду… Я видел таких, в том числе и среди тех, кто приезжал»,— нашелся господин Брод.

Профессор МГУ Андрей Манойло, в свою очередь, рассказал про «оперативные комбинации», в рамках которых непризнание выборов — это предлог для государственного переворота. В пример он привел Венесуэлу и Белоруссию. Но в России, разумеется, никакого переворота быть не может. Поэтому, по мнению господина Манойло, в нашем случае это просто попытка давления «на болевую точку», потому что «был период, когда мы хотели войти в европейскую семью». Впрочем, сейчас эта точка перестала быть болевой, а давление все еще идет просто по инерции, уверенно заключил эксперт.

Это выступление понравилось всем участникам мероприятия, которые начали бурно обсуждать вопрос о том, что Россия обрела «психологический суверенитет и иммунитет». А политолог Алексей Мартынов многозначительно добавил, что разговоры о нелегитимности российских выборов — это попытка давления не только на сами выборы, но и на Владимира Путина: «Им не нравится Путин, а нам Путин нравится».

Ну а уже под занавес обсуждения эксперт ЭИСИ Глеб Кузнецов вдруг заявил, что никаких реальных последствий для России резолюция Европарламента иметь не будет, так как она не требует от членов ЕС непризнания российских выборов.

Но, по его мнению, это может быть попыткой сделать невозможными мирные переговоры России и Украины. «Некому разговаривать и не с кем разговаривать. Во всех странах симметрично, по идее этой резолюции, у власти находятся нелегитимные органы управления. Даже если переговоры состоятся, их можно будет оспаривать»,— пояснил свою мысль господин Кузнецов. Заодно резолюция могла быть попыткой «хоть чуть-чуть плюнуть» в предстоящую 7 мая инаугурацию Владимира Путина, заключил эксперт.

Андрей Винокуров