Определены даты второго Русского экономического форума в Челябинске

Второй Русский экономический форум пройдет в Челябинске с 7 по 9 ноября. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании организационного комитета по подготовке мероприятия, сообщает пресс-служба правительства региона.

По его словам, форум будет посвящен «обсуждению экономики, связанных с ней вопросов развития общества и ценностей нашего общества». «Скоро выйдет новый майский указ с уточненными национальными целями до 2030 года, также будут уточнены набор и содержание национальных проектов. И мы сможем предметно подискутировать о целях и задачах, которые стоят перед страной на ближайшие годы»,— сообщил Алексей Текслер.

Первый Русский экономический форум состоялся в Челябинске 9-11 ноября 2023 года.

Юлия Гарипова

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