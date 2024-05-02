УФАС признало незаконной рекламу мухоморов в Челябинске

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области признало незаконной рекламу продукции интернет-магазина «Мухоморыч» с мухоморами и другими грибами. Она вводит потребителей в заблуждение, создавая впечатление, что рекламируемые товары помогают лечить заболевания, сообщает пресс-служба ведомства.

Реклама распространялась в Челябинске на автомобилях и содержала надписи «Микродозинг красного мухомора легально, грибная аптека, мухомор, ежовик», номер телефона и QR-код, ведущий на сайт с этими товарами. На портале сообщалось, что продукция способна повысить продуктивность, избавить от депрессии и алкогольной зависимости. По мнению ведомства, надпись «грибная аптека» создает впечатление, будто продавец торгует лекарствами, предназначенными для лечения болезней. Однако рекламодатель не имеет лицензии на осуществление этой деятельности.

Главный внештатный специалист-токсиколог минздрава Челябинской области также сообщил об опасности употребления мухомора в лечебных целях. Члены совета по применению законодательства о рекламе челябинского УФАС сошлись во мнении, что информация в рекламе создает впечатление рекламы наркотических и психотропных веществ.

Ольга Воробьева

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