В суд передано дело челябинского подростка, обвиняемого в попытке диверсии

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорт Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Челябинска, задержанного УФСБ за попытку совершить диверсию на железной дороге. Материалы направлены в Центральный окружной военный суд, сообщат пресс-служба следственного органа.

Подросток обвиняется по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к поджогу) и ч. 1 ст.30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, признанной террористической в РФ). По версии следствия, в июне 2023 года несовершеннолетний челябинец готовился совершить поджог релейных железнодорожных шкафов, отвечающих за управление поездами и светофорами, а также места стоянки грузовых поездов. Кроме этого, следователи считают, что с мая по июнь 2023 года подросток отправил представителям запрещенной в РФ террористической организации анкету с личными данными и копию паспорта с целью вступления в эту организацию.

«В ходе расследования дела установлено, что инструкции, где и как совершить поджоги, молодой человек получил через мессенджер от лица, действующего в интересах Украины. За совершение указанных действий ему было обещано денежное вознаграждение, которое он не получил»,—сообщает Центральное МСУТ СК РФ.

Юношу задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области, поэтому совершить поджог и вступить в запрещенное объединение он не успел. Подросток находится под стражей.

Юлия Гарипова

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