Обвиняемая в покушении на троицкого бизнесмена останется в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения обвиняемой в организации покушения на убийство бизнесмена из Троицка Бориса Спиридонова. Она останется в СИЗО до 11 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Сторона защиты настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест, аргументировав это тем, что подсудимая признала свою вину, а также не намерена скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей. Однако с учетом позиции прокурора суд отклонил апелляцию.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале 2024 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 22-летнюю подозреваемую в покушении на убийство предпринимателя Бориса Спиридонова, являющегося одним из фигурантов коррупционного дела мэра Троицка Александра Виноградова. По версии следствия, подсудимая готовила убийство бизнесмена с января по 11 февраля, найдя соучастников и пообещав им за содеянное 6 млн руб. Однако преступление пресекли сотрудники ФСБ. Жительницу судят по ч. 1. ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству).

Ольга Воробьева

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