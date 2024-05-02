Глава минпрома Челябинской области Павел Рыжий ушел в отставку

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий покинул пост в связи с переходом на другую работу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Фото: Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

По результатам работы на посту министра руководство региона представило Павла Рыжего к медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени. Губернатор поблагодарил его за «успешную работу в должности, отметив его заслуги в становлении министерства в 2019 году».

Исполняющим обязанности главы регионального минпрома назначен первый заместитель министра Михаил Кнауб.

Юлия Гарипова

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